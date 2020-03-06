06.03.2020 - 11:22 | | AA
Son dakika: Bakan açıkladı! Bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatacak...
Son dakika haberlere göre, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Kocasını gaspçılardan böyle kurtardıFATİH'te, dağıtıma çıkan kuyumcu kuryesini gasp etmeye çalışan 4 kişilik motosikletli çeteye, kuryenin yanındaki karısı engel oldu. Gaspçıların elektroşokla etkisizleştirmeye çalıştığı kadın, yerde sürüklenmesine rağmen pes etmeyip kocasına yardım etti. Vatandaşların koşarak yardıma gelmesiyle gaspçılar kaçarak kayıplara karıştı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.