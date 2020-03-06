BİST109.682-1,91EURO6,86-0,14USD6,08-0,50ALTIN328-0,30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! Bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatacak...
    ABONE OL
    06.03.2020 - 11:22 | | AA

    Son dakika: Bakan açıkladı! Bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatacak...

    Son dakika haberlere göre, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak." dedi.

    Son dakika: Bakan açıkladı! Bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatacak...

    Ayrıntılar geliyor...

    Kocasını gaspçılardan böyle kurtardıFATİH'te, dağıtıma çıkan kuyumcu kuryesini gasp etmeye çalışan 4 kişilik motosikletli çeteye, kuryenin yanındaki karısı engel oldu. Gaspçıların elektroşokla etkisizleştirmeye çalıştığı kadın, yerde sürüklenmesine rağmen pes etmeyip kocasına yardım etti. Vatandaşların koşarak yardıma gelmesiyle gaspçılar kaçarak kayıplara karıştı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sancaktepe'de üç katlı binanın giriş katında yangın

    Sancaktepe'de üç katlı binanın giriş katında yangın

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    İşte sıfır noktasında son durum!

    İşte sıfır noktasında son durum!

    Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Sıradaki Haber