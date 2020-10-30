85,90BİST1.112-1.30EURO9.781.04USD8.371.07ALTIN506.241.78
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak...
    ABONE OL
    30.10.2020 - 17:34 | | İHA

    Son dakika: Bakan açıkladı! Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak...

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV’lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık." dedi.

    Son dakika: Bakan açıkladı! Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak...

    Ayrıntılar geliyor...

    Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

    KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Son dakika I Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem

    Son dakika I Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem

    Sıradaki Haber