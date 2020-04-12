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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu! Ücretsiz izne çıkarılanlara 3 ay bin 170 lira destek
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    12.04.2020 - 15:38 | | AA

    Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu! Ücretsiz izne çıkarılanlara 3 ay bin 170 lira destek

    Bakan Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak. Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum." dedi.

    Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

    Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı.

    25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi.

    Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1,5 milyar lira tahsis gerçekleşti.

    İş'e Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858'inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi.

    Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum.

    Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar liralık kredi borcunu öteledi.

    Küresel ticaret için farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum ya da ülkeden talebimiz olmamıştır.

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