Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu! Yasağın sonuna kadar ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüs (COVID-19) salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ hazırladık.