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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu! Yasağın sonuna kadar ertelendi
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    24.03.2020 - 10:19 | | Foreks

    Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu! Yasağın sonuna kadar ertelendi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Nisan, Mayıs ve Haziran’da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz’a erteliyoruz. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir." dedi.

    Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu! Yasağın sonuna kadar ertelendi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı:

    Koronavirüs (COVID-19) salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ hazırladık.

    Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu Yasağın sonuna kadar ertelendi

     

     

     

    Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyorKarabük’ün Eflani ilçesi Ortaklar Göleti yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyle ilginç bir bağ kurdu. Tekin, ıslık çalmasıyla mesire alanına gelen tilkiye yiyecek verip, besliyor.
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