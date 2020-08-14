14.08.2020 - 12:00 | | DHA
Son dakika: Bakan Albayrak güzel haberi paylaştı! 'Türkiye Avrupa'da ilk sırada'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi Üretimi Endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Türkiye'nin, haziran ayında Avrupa’da ilk sırada yer aldığını açıkladı.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ''Sanayi Üretimi Endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak" dedi.
Akıllara durgunluk veren kaza! Seyir halindeyken üzerinden atladılarAdana’nın Kozan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Şoförü ve yanındaki yolcunun atlayıp kayıplara karıştığı çalışır durumdaki sepetli motosiklet lokantada kuryelik yapan şahsa çarptı. Kendisine sürücü olmayan sepetli bir motosikletin çarptığını söyleyen kuryeye kimse inanmadı. Görülmemiş kaza güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aydınlandı.