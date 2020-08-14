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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Albayrak güzel haberi paylaştı! 'Türkiye Avrupa'da ilk sırada'
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    14.08.2020 - 12:00 | | DHA

    Son dakika: Bakan Albayrak güzel haberi paylaştı! 'Türkiye Avrupa'da ilk sırada'

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi Üretimi Endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Türkiye'nin, haziran ayında Avrupa’da ilk sırada yer aldığını açıkladı.

    Son dakika: Bakan Albayrak güzel haberi paylaştı! 'Türkiye Avrupa'da ilk sırada'

    Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ''Sanayi Üretimi Endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak" dedi.

    Son dakika: Bakan Albayrak güzel haberi paylaştı Türkiye Avrupada ilk sırada

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