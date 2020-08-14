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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Sanayi üretimi açıklandı
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    14.08.2020 - 10:06 | | AA

    Son dakika... Sanayi üretimi açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0.1 oranında arttı. Mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da aylık yüzde 17.6 arttı.

    Son dakika... Sanayi üretimi açıklandı

    Sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 arttı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,9 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 20,2 düşüş gösterdi.

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    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 düştü.

    Sanayi üretiminde aylık veriler

    Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 17,6 arttı.

    Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 artış kaydetti.

    AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziranda arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri, yüzde 10 azalış ile yüzde 12,4 artış aralığında yer almıştı.

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