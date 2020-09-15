BİST1.1110.36EURO8.88-0.06USD7.490.10ALTIN469.93-0.18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Bütçe dengemiz ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi
    ABONE OL
    15.09.2020 - 18:29 | | AA

    Bakan Albayrak: Bütçe dengemiz ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengesinin önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdiğini bildirdi.

    Bakan Albayrak: Bütçe dengemiz ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından, ağustos ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

    Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldıklarını ifade eden Albayrak, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak 'evet' ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Muğla'da kamp alanını domuzlar bastıMuğla’nın Ula ilçesine bağlı Dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanıyla bilinen Akyaka Mahallesi'ne yaban domuzları indi. Bölgede kamp yapanlar ise neye uğradıklarını şaşırdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Kütahya'da korkutan deprem

    Son dakika haberi... Kütahya'da korkutan deprem

    Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

    Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

    Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

    Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

    Son dakika: Türkiye'den yeni Navtex ilanı

    Son dakika: Türkiye'den yeni Navtex ilanı

    Sıradaki Haber