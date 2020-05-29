BİST 105.217-0.14EURO7.600.81USD6.840.44ALTIN380.010.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması
    ABONE OL
    29.05.2020 - 15:34 | | DHA

    Son dakika: Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamladığını belirterek, güçlü toparlanmaya şahit olunacağını vurguladı.

    Son dakika: Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından '#DeğişimBaşlıyor' etiketiyle açıklama yaptı. Bakan Albayrak, mesajında, "Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah" dedi. 

    Son dakika: Bakan Albayraktan büyüme açıklaması

     

    Camilerde 74 gün sonra ilk Cuma namazı kılındıCorona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da kılınıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    1 Haziran açılacak yerler nereler ve kalkan yasaklar nedir? 18 yaş altı ve yeni normalleşme kararları neler?

    1 Haziran açılacak yerler nereler ve kalkan yasaklar nedir? 18 yaş altı ve yeni normalleşme kararları neler?

    Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

    Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

    Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

    Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

    30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, yasak var mı? Hafta sonu yarın ve pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, yasak var mı? Hafta sonu yarın ve pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Sıradaki Haber