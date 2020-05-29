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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: Hedeflerimize eş zamanlı ulaşacağız
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    29.05.2020 - 16:54 | | DHA

    Son dakika! Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: Hedeflerimize eş zamanlı ulaşacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak yaptığı açıklamada "Para ve maliye politikalarının eş güdümü ile cari denge, potansiyel büyüme ve düşük enflasyon hedeflerimize eş zamanlı ulaşacağız." vurgusunda bulundu.

    Son dakika! Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: Hedeflerimize eş zamanlı ulaşacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle: 

    Üretim ve ihracat odaklı büyümeyi, reel sektörü öncelemeyi sürdürecek, yenilikçi-yüksek katma değerli üretimi ve istihdamı artıracağız.

    Para ve maliye politikalarının eş güdümü ile cari denge, potansiyel büyüme ve düşük enflasyon hedeflerimize eş zamanlı ulaşacağız.

    Ekonomik aktivite, yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine dönecek, yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız.

     

    Camilerde 74 gün sonra ilk Cuma namazı kılındıCorona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da kılınıyor.
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