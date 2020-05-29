29.05.2020 - 16:54 | | DHA
Son dakika! Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: Hedeflerimize eş zamanlı ulaşacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak yaptığı açıklamada "Para ve maliye politikalarının eş güdümü ile cari denge, potansiyel büyüme ve düşük enflasyon hedeflerimize eş zamanlı ulaşacağız." vurgusunda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle:
Üretim ve ihracat odaklı büyümeyi, reel sektörü öncelemeyi sürdürecek, yenilikçi-yüksek katma değerli üretimi ve istihdamı artıracağız.
Para ve maliye politikalarının eş güdümü ile cari denge, potansiyel büyüme ve düşük enflasyon hedeflerimize eş zamanlı ulaşacağız.
Ekonomik aktivite, yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine dönecek, yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız.