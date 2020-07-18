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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! Bakan Albayrak'tan G20 Eylem Planı paylaşımı
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    18.07.2020 - 17:01 |

    Son dakika! Bakan Albayrak'tan G20 Eylem Planı paylaşımı

    Gelen bir son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı hakkında yapılan görüşmeleri duyurdu.

    Son dakika! Bakan Albayrak'tan G20 Eylem Planı paylaşımı

    Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

    G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

    Son dakika Bakan Albayraktan G20 Eylem Planı paylaşımı

     

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