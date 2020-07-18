18.07.2020 - 17:01 |
Son dakika! Bakan Albayrak'tan G20 Eylem Planı paylaşımı
Gelen bir son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı hakkında yapılan görüşmeleri duyurdu.
Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.