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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak'tan sektörel güven endeksleri değerlendirmesi
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    24.06.2020 - 16:29 | | AA

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan sektörel güven endeksleri değerlendirmesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verilen desteklerin sektörel güven endekslerine de yansıdığını bildirerek, "Veriler, bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." ifadesini kullandı.

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan sektörel güven endeksleri değerlendirmesi

    Albayrak, Twitter hesabından TÜİK tarafından açıklanan sektörel güven endekslerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Güven endeksinin haziran ayında bir önceki aya göre, hizmette yüzde 8,5, perakendede yüzde 9,3 ve inşaatta yüzde 33,1 arttığını aktaran Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler, bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Son dakika... Bakan Albayraktan sektörel güven endeksleri değerlendirmesi

     

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