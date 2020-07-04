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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! Bakan Albayrak'tan kriz yatırımcılarına net mesaj: Hüsrana uğramaya devam edeceksiniz
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    04.07.2020 - 17:35 |

    Son dakika! Bakan Albayrak'tan kriz yatırımcılarına net mesaj: Hüsrana uğramaya devam edeceksiniz

    Gelen bir son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ataşehir Hizmet Binası Açılışı'nda konuştu. Bakan Albayrak, "Salgının etkileri en aza indirilmiş durumda. Normalleşmede pozitif ayrışan ülke olduk." dedi. Bakan Albayrak, Türkiye'nin normalleşme döneminde ekonominin tüm göstergelerinde pozitif ayrışan ülke olduğunu vurgulayarak, "2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek " dedi.

    Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

    Pandemiden etkilenen tüm sektörler için devreye aldığımız kısa çalışma ödeneği hem işvereni rahatlattı hem de çalışanlarımızın haklarını korudu.

    Salgının etkileri en aza indirilmiş durumda. Normalleşmede pozitif ayrışan ülke olduk.

    Borsa İstanbul yeniden yükselişe geçti. 11 yılın en yüksek değer kazancını ortaya koydu.

    Türkiye'nin pandemi dönemindeki ekonomik performansı, devreye alınan tüm adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu.

    Normalleşme döneminden kazanımla çıkacağız.

     

     

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