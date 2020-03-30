Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ekonomik Ä°stikrar KalkanÄ± kapsamÄ±nda, KÄ±sa Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–deneÄŸi ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran iÅŸletmelerde Ã§alÄ±ÅŸan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za 3 ay maaÅŸ desteÄŸi vereceÄŸiz. TÃ¼m firmalarÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÃ§in Ã¼cretsiz izinÂ yerine bu Ã¶deneÄŸe baÅŸvurmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz" dedi.Â