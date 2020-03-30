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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | Bakan Albayrak'tan müjdeli haber: 3 ay maaÅŸ desteÄŸi vereceÄŸiz
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    30.03.2020 - 19:46 | | DHA

    Son dakika | Bakan Albayrak'tan müjdeli haber: 3 ay maaÅŸ desteÄŸi vereceÄŸiz

    Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak,Â Ekonomik Ä°stikrar KalkanÄ± kapsamÄ±nda, KÄ±sa Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–deneÄŸi ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran iÅŸletmelerde Ã§alÄ±ÅŸanlara 3 ay maaÅŸ desteÄŸi verileceÄŸini belirterek, firmalarÄ± Ã¼cretsiz izin yerine bu Ã¶deneÄŸe baÅŸvurmaya davet etti.Â

    Son dakika | Bakan Albayrak'tan müjdeli haber: 3 ay maaÅŸ desteÄŸi vereceÄŸiz

    Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ekonomik Ä°stikrar KalkanÄ± kapsamÄ±nda, KÄ±sa Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–deneÄŸi ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran iÅŸletmelerde Ã§alÄ±ÅŸan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za 3 ay maaÅŸ desteÄŸi vereceÄŸiz. TÃ¼m firmalarÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÃ§in Ã¼cretsiz izinÂ yerine bu Ã¶deneÄŸe baÅŸvurmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz" dedi.Â 

    Son dakika | Bakan Albayraktan mÃ¼jdeli haber: 3 ay maaÅŸ desteÄŸi vereceÄŸiz

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