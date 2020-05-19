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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak'tan üç müjde!
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    19.05.2020 - 12:22 |

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan üç müjde!

    Gelen son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Twitter'dan mesaj yayımladı. Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne katılanlara ilişkin müjdelerini sıraladı.

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan üç müjde!

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadelemizin işaret fişeğini yakışının 101’inci yıldönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs Türk milletinin iradesine, özgürlüğüne ve vatanına el uzatanlara karşı verdiği tarihi cevabın, tarihi mücadelenin ilk günüdür. Genç kardeşlerim, bu ruhu, inancı, özgürlük ateşini daima canlı tutacak olan sizlersiniz.

    Özellikle Covid-19 sonrası tüketim alışkanlıklarının küresel ticaret ve ekonomideki genel kabullerin değiştiği bir dünya sürecine giriyoruz. Güçlü ekonomik altyapımız, küresel gelişmelere hızla adapte olan iş dünyamızla her şeyden önemlisi genç, eğitimli insan kaynağımızla Covid-19 sonrası yıldızı parlayan ülkelerin başında olacağız. Yeni döneme en hazır şekilde girmek için iyi hazırlanmamız gerekiyor.

    Sizler için gelişim ve kariyer imkanı sağlayacak 1 milyon yazılımcı projemizi hayata geçirdik. Şu ana kadar 440 bin 427 arkadaşımız aktif olarak bu platformu kullanıyor. 234 bin 800 arkadaşımızsa eğitimler sonrası istihdam imkanlarından yararlanmak için CV’lerini doldurdu. Şimdi bu platformdan yararlanacak olan genç arkadaşlarımıza üç küçük müjde vermek istiyorum.

    İlki, 1 milyon yazılımcı projemize katılan eğitim portalımızdaki eğitim alan her bir kullanıcımıza her ay 6 gb ek internet kotası vereceğiz. Bir diğeri e devlet şifresi edinemeyen yahut 15 yaşından küçük olduğu için platformu kullanamayan gençlerimiz için yeni bir giriş ekranı geliştirdik. Sonuncusu ise özellikle eğitimler esnasında kafanıza takılan sorular sormanız ve tecrübelerinden yararlanmanız için öğretmenlerimizle canlı oturumlar başlatıyoruz.

     

    Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

    Türkiyemizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. #19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik. Şimdilik videoda buluşalım, çok yakında yeniden birlikteyiz.

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