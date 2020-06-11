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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı! TAP'ın deniz geçişi tamamlandı
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    11.06.2020 - 15:28 | | AA

    Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı! TAP'ın deniz geçişi tamamlandı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü olan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) deniz geçişinin tamamlandığını bildirdi.

    Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı! TAP'ın deniz geçişi tamamlandı

    Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "Geçtiğimiz yıl kasım ayında Türkiye ayağını Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile tamamladığımız Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü TAP'ın deniz geçişi tamamlandı. Enerjide merkez ülke rolümüzü pekiştirecek dev proje, Avrupa enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacak."

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