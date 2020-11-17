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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Elvan'dan 'büyüme' açıklaması
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17.11.2020 - 10:34 |

Son dakika... Bakan Elvan'dan 'büyüme' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz" dedi.

Son dakika... Bakan Elvan'dan 'büyüme' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz.

Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik.

Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız.

Girişim Sermayesi Fonlarına doğrudan kaynak aktarımı ile 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz.

İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz. 2020 yılında işsizlik oranının yüzde 13,8 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Enflasyonun kalıcı tek haneye düşmesi temel hedeflerimizden.

Önümüzdeki dönemde küresel salgının etkilerinin azalacağı ve yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemine gireceğiz.

 

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