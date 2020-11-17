17.11.2020 - 18:27 | | AA
Son dakika... Bakan Elvan'dan flaş açıklama: Gerekli adımları atacağız
Gelen son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız." açıklamasında bulundu.
Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...
Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz. Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız.
İstişareye sonuna kadar açık olacağız. Hiçbir vatandaşımızın kafasında en ufak bir kaygı olmasın. Kapılarımız 24 saat açık olacak.
Türkiye, yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız.
(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim.
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