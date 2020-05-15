Son dakika... Bakan Pakdemirli'den aşı çalışmaları hakkında flaş açıklama

Bakan Pakdemirli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki hafta itibariyle anti serum çalışmaları için hayvanlara vermeye hazırız. Hayvan az da olsa bir hastalık geliştirecek, biz de antikorları alarak kan ve diğer unsurlardan arındırarak antikoru almış olacağız. Bu çalışma eylüle kadar sürmüş olacak. İlerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir çalışma.

Marketlerden sürüntü dokusu alarak araştırıyoruz. Covid-19'un kalıntıları üstünde araştırmalarımız var.

Her türlü gayret ve çaba, hükûmetimiz, çalışanlarımız, kamu kurumları tarafından yürütülmektedir. Dünyada birçok ülkenin önündeyiz.