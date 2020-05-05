05.05.2020 - 14:43 |
Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı! 280 TIR Türkiye'ye giriş yaptı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Koronavirüs sürecindeki tedbirler kapsamında geçici olarak girişlere kapatılan Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini gideriyoruz. Bu sabah itibarıyla bekleyen 280 TIR'ın gerekli karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı." dedi.
İstanbul Havalimanı'nda maske operasyonu!İstanbul Havalimanı Kargo İşletme Merkezi'nde Avrupa'ya gönderilmek üzere yastıkların içine gizlenmiş 87 bin 500 adet maske ele geçirilirken genişletilen operasyonda piyasada değeri 3,5 milyon lira olan 554 bin 170 adet maskeye el konuldu.