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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 12 ilaç daha geri ödeme listesinde
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    16.06.2020 - 12:42 |

    Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 12 ilaç daha geri ödeme listesinde

    Bakan Selçuk; "3’ü kalp, 2’si pulmoner hipertansiyon, 2’si kan ürünü, 1’i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” dedi.

    Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 12 ilaç daha geri ödeme listesinde

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.

    “SGK tarafından karşılanan ilaç sayısı 8.636’ya ulaştı”

    3’ü kalp, 2’si pulmoner hipertansiyon, 2’si kan ürünü, 1’i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildiren Bakan Selçuk, “Geri ödeme kapsamına alınan 14 muadil ilaç ve yayımlanan SUT ile eklenen 12 ilaç ile birlikte geri ödemesindeki ilaç sayımız 8.636’ya ulaştı.” açıklamasını yaptı.

    SUT'ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekildedir:

    "3 kalp ilacı, 2 kan ürünü, 2 pulmoner hipertansiyon ilacı, 1 antibiyotik, 1 antiviral, 1 doğuştan metabolik hastalık ilacı, 1 kanserde bulantı ilacı, 1 yenidoğan hemanjiyom ilacı.”

    “Miyastenia Gravis” hastalarının tedavilerinde kullanılmak üzere ödemede olan bir ilaçta da düzenleme yapıldı.

    Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim.” dedi.

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