24.03.2020 - 21:55 | | AA
Son dakika | Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceklerini bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından 196 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmede bulunurken, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Gazilerin beklediği teknik düzenlemenin de kanunlaştığına işaret eden Selçuk, şu bilgileri verdi:
"Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz."
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 44 oldu, toplam vaka sayısı da 1872'ye yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan corona virüsle ilgili son durumu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." ifadelerini kullandı.