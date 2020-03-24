Son dakika | Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz

Selçuk, Twitter hesabından 196 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmede bulunurken, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Gazilerin beklediği teknik düzenlemenin de kanunlaştığına işaret eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz."