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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Varank açıkladı! Haziranda tarihimizin rekorunu kırdık
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    28.07.2020 - 16:40 | | AA

    Son dakika... Bakan Varank açıkladı! Haziranda tarihimizin rekorunu kırdık

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziranda 859 belgeyle teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. 15,6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz." dedi.

    Son dakika... Bakan Varank açıkladı! Haziranda tarihimizin rekorunu kırdık

    Ayrıntılar geliyor...

    Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıklı bayramlar için sofra örneğiSağlık Bakanlığınca Kurban Bayramı sürecinde sağlıklı ve doğru beslenme için tüketilmesi gerekenleri gösteren örnek bir “sağlıklı bayram sofrası” hazırlandı. Bayramda dengeli beslenmek için dikkat edilmesi gerekenler ise Sağlık Bakanlığında görevli diyetisyenler tarafından anlatıldı.
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