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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Varank duyurdu! Gıda devinden Türkiye'de 250 milyon liralık yatırım
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    30.10.2020 - 10:34 | | AA

    Son dakika... Bakan Varank duyurdu! Gıda devinden Türkiye'de 250 milyon liralık yatırım

    Gelen bir son dakika haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak" dedi.

    Son dakika... Bakan Varank duyurdu! Gıda devinden Türkiye'de 250 milyon liralık yatırım

    Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak.

    Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63'ü artık Türkiye'den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla, medikal beslenme alanında büyük bir yerlileşme hamlesi uygulamaya geçmiş oluyor.

    Yatırım için 9 ayda 142 milyar liranın üzerinde teşvik belgesi verdik. Bu yatırımlar tamamlandığında 220 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak.

    "Pandemide Türk sanayisi  kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor  zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini kanıtladı."

    "Önümüzdeki aylarda küresel  değer zincirlerinden daha fazla pay almak ve dış yatırımları daha güçlü bir  şekilde ülkemize çekmek için önemli atılımlarımız olacak. Cumhurbaşkanlığı  Yatırım Ofisiyle ülkemizin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisini  hazırlıyoruz."

    At koşturur gibi motosiklet sürdü...O anlar kameradaBursa’da "at koşturur" gibi motor süren bir kişi trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından beğenildi.
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