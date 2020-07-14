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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! Bakanlık açıkladı! Açıktan işçi alınacak
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    14.07.2020 - 11:35 | | milliyet.com.tr

    Son dakika! Bakanlık açıkladı! Açıktan işçi alınacak

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan işçi alımlarına ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında bin 72 kişinin işe alımının yapılacağı bildirilirken başvuruların İŞKUR'un internet sitesinden yapılacağı duyuruldu.

    Son dakika! Bakanlık açıkladı! Açıktan işçi alınacak

    Milli Savunma Bakanlığı, 'Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1.072 (bin yetmiş iki) açıktan işçi alınacaktır. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yapılacaktır' açıklamasında bulundu.

    Rize'deki sel felaketinden inanılmaz görüntüler!Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana gelen sel, ırmağın akış yönünü değiştirdi. Önüne gelen ağaç ve odun parçalarını yolda sürükleyen sel suları, beldede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde, sağanağın ardından ırmaktaki su seviyesinin aniden yükselip, çevredeki beton yola taştığı ve sel sularının odun parçalarını hızla sürüklediği anlar yer alıyor.
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