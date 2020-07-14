Son dakika! Bakanlık açıkladı! Açıktan işçi alınacak

Milli Savunma Bakanlığı, 'Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1.072 (bin yetmiş iki) açıktan işçi alınacaktır. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yapılacaktır' açıklamasında bulundu.