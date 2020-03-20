Son dakika... BakanlÄ±k'tan flaÅŸ corona kararÄ±! Bir devir resmen bitti

Ticaret BakanÄ± Pekcan, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã‡in'de baÅŸlayarak, dÃ¼nyaya yayÄ±lan koronavirÃ¼s tehdidine karÅŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸinde ve kararlÄ±ÄŸÄ±nda, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m bakanlÄ±klar ve kamu kurum, kuruluÅŸlarÄ±nca Ã§ok Ã¶nemli tedbirler ve hÄ±zlÄ± kararlarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Bu sÃ¼reÃ§te Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak da tÃ¼keticilere ve ticaret erbabÄ±na yÃ¶nelik tedbirleri vakit kaybetmeden hayata geÃ§irdiklerini belirten Bakan Pekcan, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ ticaretin kesintisiz akÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlamak ve sektÃ¶rlerin olumsuz etkilenmemesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

81 Ä°L VALÄ°LÄ°ÄžÄ°NE TALÄ°MAT

Pekcan,Â koronavirÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesi amacÄ±yla Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak yaÅŸ sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satÄ±ÅŸÄ±na yÃ¶nelik de bazÄ± tedbirler aldÄ±klarÄ±nÄ±, uygulanmasÄ± konusunda 81 il valiliÄŸine gerekli talimatÄ±n gÃ¶nderildiÄŸini kaydetti. Bakan Pekcan, perakende ve toptan satÄ±ÅŸlara yÃ¶nelik alÄ±nan tedbirleri ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±:

"Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsÄ±z ÅŸekilde satÄ±lan yaÅŸ sebze ve meyveler tÃ¼keticilerce seÃ§ilmeden, satÄ±cÄ±larca gerekli hijyen koÅŸullarÄ±na dikkat edilerek satÄ±ÅŸa sunulacak.Â Belediyelerce pazar yerleri ile toptancÄ± hallerinde dezenfeksiyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ihmal edilmeyecek gerekli ve yeterli hijyen Ã¶nlemleri alÄ±nacak. Pazar yerlerinde tezgah aralÄ±klarÄ± mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca geniÅŸ tutulacak, tezgah aralarÄ±nda geÃ§iÅŸ yerlerinde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.Â Pazar yerleri, toptancÄ± halleri ve diÄŸer satÄ±ÅŸ yerlerinde Ã§alÄ±ÅŸan ve gÃ¶rev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarÄ±na uygun davranacak."

BakanÂ Pekcan, virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in halkÄ±nÂ alÄ±nan tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti gÃ¶stermesinin Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

ÅžÄ°RKETLERÄ°N GENEL KURULLARINA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N TEDBÄ°RLER

Ã–ten yandan Bakan Pekcan, bu dÃ¶nemde yapÄ±lmasÄ± planlanan ÅŸirketlerin genel kurul toplantÄ±larÄ± iÃ§in deÂ bazÄ± tedbirler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â Pekcan, bu kapsamda anonim ve limited ÅŸirketlerde yÃ¶netim organlarÄ± tarafÄ±ndan Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan ancak henÃ¼z gerÃ§ekleÅŸtirilmeyen genel kurul toplantÄ±larÄ±nÄ±n, yÃ¶netim kurulu veya mÃ¼dÃ¼rler kurulu kararÄ±yla farklÄ±Â tarihte yapÄ±lmak Ã¼zere iptal edilmesi imkanÄ±nÄ±n tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Pekcan ayrÄ±caÂ ÅŸirket sÃ¶zleÅŸmelerinde hÃ¼kÃ¼m bulunmasa dahiÂ ÅŸirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yÃ¶netim/mÃ¼dÃ¼rler kurulu toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilmelerine olanak saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.