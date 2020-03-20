BÄ°ST87.3542,53EURO6,98-0,37USD6,50-0,69ALTIN315,741,84
CANLI BORSA
Â°
Åžehir seÃ§iniz
    MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... BakanlÄ±k'tan flaÅŸ corona kararÄ±! Bir devir resmen bitti
    ABONE OL
    20.03.2020 - 13:29 | | Foreks

    Son dakika... BakanlÄ±k'tan flaÅŸ corona kararÄ±! Bir devir resmen bitti

    Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda bakanlÄ±k olarak yaÅŸ sebze ileÂ meyvelerin toptan ve perakende satÄ±ÅŸÄ±na yÃ¶nelik bazÄ± tedbirler aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Buna gÃ¶re,Â pazar yerlerinde tezgah aralÄ±klarÄ± mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca geniÅŸ tutulacak, ambalajsÄ±zÂ satÄ±lan sebze ve meyvelerÂ seÃ§ilmeden alÄ±nacak.Â

    Son dakika... BakanlÄ±k'tan flaÅŸ corona kararÄ±! Bir devir resmen bitti

    Ticaret BakanÄ± Pekcan, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã‡in'de baÅŸlayarak, dÃ¼nyaya yayÄ±lan koronavirÃ¼s tehdidine karÅŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸinde ve kararlÄ±ÄŸÄ±nda, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m bakanlÄ±klar ve kamu kurum, kuruluÅŸlarÄ±nca Ã§ok Ã¶nemli tedbirler ve hÄ±zlÄ± kararlarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Bu sÃ¼reÃ§te Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak da tÃ¼keticilere ve ticaret erbabÄ±na yÃ¶nelik tedbirleri vakit kaybetmeden hayata geÃ§irdiklerini belirten Bakan Pekcan, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ ticaretin kesintisiz akÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlamak ve sektÃ¶rlerin olumsuz etkilenmemesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

    81 Ä°L VALÄ°LÄ°ÄžÄ°NE TALÄ°MAT

    Pekcan,Â koronavirÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesi amacÄ±yla Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak yaÅŸ sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satÄ±ÅŸÄ±na yÃ¶nelik de bazÄ± tedbirler aldÄ±klarÄ±nÄ±, uygulanmasÄ± konusunda 81 il valiliÄŸine gerekli talimatÄ±n gÃ¶nderildiÄŸini kaydetti. Bakan Pekcan, perakende ve toptan satÄ±ÅŸlara yÃ¶nelik alÄ±nan tedbirleri ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±:

    "Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsÄ±z ÅŸekilde satÄ±lan yaÅŸ sebze ve meyveler tÃ¼keticilerce seÃ§ilmeden, satÄ±cÄ±larca gerekli hijyen koÅŸullarÄ±na dikkat edilerek satÄ±ÅŸa sunulacak.Â Belediyelerce pazar yerleri ile toptancÄ± hallerinde dezenfeksiyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ihmal edilmeyecek gerekli ve yeterli hijyen Ã¶nlemleri alÄ±nacak. Pazar yerlerinde tezgah aralÄ±klarÄ± mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca geniÅŸ tutulacak, tezgah aralarÄ±nda geÃ§iÅŸ yerlerinde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.Â Pazar yerleri, toptancÄ± halleri ve diÄŸer satÄ±ÅŸ yerlerinde Ã§alÄ±ÅŸan ve gÃ¶rev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarÄ±na uygun davranacak."

    BakanÂ Pekcan, virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in halkÄ±nÂ alÄ±nan tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti gÃ¶stermesinin Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

    ÅžÄ°RKETLERÄ°N GENEL KURULLARINA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N TEDBÄ°RLER

    Ã–ten yandan Bakan Pekcan, bu dÃ¶nemde yapÄ±lmasÄ± planlanan ÅŸirketlerin genel kurul toplantÄ±larÄ± iÃ§in deÂ bazÄ± tedbirler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â Pekcan, bu kapsamda anonim ve limited ÅŸirketlerde yÃ¶netim organlarÄ± tarafÄ±ndan Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan ancak henÃ¼z gerÃ§ekleÅŸtirilmeyen genel kurul toplantÄ±larÄ±nÄ±n, yÃ¶netim kurulu veya mÃ¼dÃ¼rler kurulu kararÄ±yla farklÄ±Â tarihte yapÄ±lmak Ã¼zere iptal edilmesi imkanÄ±nÄ±n tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Pekcan ayrÄ±caÂ ÅŸirket sÃ¶zleÅŸmelerinde hÃ¼kÃ¼m bulunmasa dahiÂ ÅŸirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yÃ¶netim/mÃ¼dÃ¼rler kurulu toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilmelerine olanak saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

    Ä°ngiltere'de tedavi gören koronalÄ± hasta böyle feryat ettiÄ°ngiltere'de yaÅŸayan 39 yaÅŸÄ±ndaki Tara Jane Langston adlÄ± kiÅŸi koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüÄŸü hastaneden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, CiÄŸerlerimde cam varmÄ±ÅŸ gibi hissediyorum dedi.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Nisan'a 10 gün kala kar esareti!

    Nisan'a 10 gÃ¼n kala kar esareti!

    Milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! YÄ±llÄ±k izinler...

    Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! YÄ±llÄ±k izinler...

    Ä°talyan hemÅŸire: ArtÄ±k ölüleri bile sayamÄ±yoruz

    Ä°talyan hemÅŸire: ArtÄ±k Ã¶lÃ¼leri bile sayamÄ±yoruz

    Pusuya müebbet istendi

    Pusuya mÃ¼ebbet istendi

    SÄ±radaki Haber