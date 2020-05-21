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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: BDDK'dan altın alımı ile ilgili flaş karar
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    21.05.2020 - 15:21 | | AA

    Son dakika: BDDK'dan altın alımı ile ilgili flaş karar

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada "Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak." denildi.

    Son dakika: BDDK'dan altın alımı ile ilgili flaş karar

    BDDK, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi.

    BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.05.2020 tarih ve 9033 sayılı Kararı ile Finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen 22.05.2020 tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."

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