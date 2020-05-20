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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Benzin ve motorine zam
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    20.05.2020 - 16:29 | | AA

    Son dakika... Benzin ve motorine zam

    Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 20, motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam geldi.

    Son dakika... Benzin ve motorine zam

     

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 5,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,99 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,83 liraya, İzmir'de 5,81 liradan 6,01 liraya yükselecek.

    Buna göre Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,57 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,47 liraya, İzmir'de 5,46 liradan 5,58 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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