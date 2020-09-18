18.09.2020 - 10:17 |
Son dakika… Benzin ve motorine zam yolda
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Söz konusu zamda petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkili olduğu belirtiliyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Benzinin litresi şu an İstanbul'da 6.60 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.67 TL'den satılıyor. Motorinin litresi ise İstanbul'da 5.74 TL'den, Ankara ve İzmir'de ortalama 5.81 TL'den satılıyor.
Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.