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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika… Benzin ve motorine zam yolda
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    18.09.2020 - 10:17 |

    Son dakika… Benzin ve motorine zam yolda

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

    Son dakika… Benzin ve motorine zam yolda

    Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

    Söz konusu zamda petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkili olduğu belirtiliyor.

    GÜNCEL FİYATLAR

    Benzinin litresi şu an İstanbul'da 6.60 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.67 TL'den satılıyor. Motorinin litresi ise İstanbul'da 5.74 TL'den, Ankara ve İzmir'de ortalama 5.81 TL'den satılıyor.

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