Son dakika... Benzine 25 kuruş indirim bekleniyor!

Dünya genelinde corona virüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve petrol piyasasındaki arz fazlası nedeniyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı dün 30 doların altına düşmüştü. Bugün ise sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor. Dün ise benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.