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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Benzine bir indirim daha geliyor
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    21.04.2020 - 09:41 |

    Son dakika... Benzine bir indirim daha geliyor

    Petrol piyasasında son günlerde yaşanan gerilemeler Türkiye'deki petrol piyasasına indirim olarak yansıyor. Milliyet.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibariyle 8 kuruş indirim bekleniyor.

    Son dakika... Benzine bir indirim daha geliyor

    Benzinin litre fiyatına dün 5 kuruş indirim yapılmıştı bugün ise 8 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

    Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5.25 TL, Ankara ve İstanbul’da ise ortalama 5.34 TL seviyesinde bulunuyor.

    Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

    Korkutan uyarı: Hazır olmalıyız, geliyorlar!Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Türkiye'de daha önce görülmeyen çeşitli böcek ve bitki türlerinin son yıllarda görülmeye başladığına dikkat çekerek, bu zararlılara karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.
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