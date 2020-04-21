Son dakika... Benzine bir indirim daha geliyor

Benzinin litre fiyatına dün 5 kuruş indirim yapılmıştı bugün ise 8 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5.25 TL, Ankara ve İstanbul’da ise ortalama 5.34 TL seviyesinde bulunuyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.