Son dakika... Benzine büyük indirim geliyor

Dün 27,54 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,03 dolar seviyesinde tamamladı. Hal böyle olunca petrol piyasasında yaşanan gerileme motorin ve benzin fiyatına indirim olarak yansıyor.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak züere benzinin litre fiyatına 22 kuruş indirim bekleniyor.

Bugün İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.24 TL'den satışa sunulurken, İzmir’de ise ortalama 5.34 TL’den satılıyor.