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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Benzine büyük indirim geliyor
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    24.03.2020 - 10:24 | | milliyet.com.tr

    Son dakika... Benzine büyük indirim geliyor

    Son dakika haberlere göre, Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilmesi Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

    Son dakika... Benzine büyük indirim geliyor

    Dün 27,54 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,03 dolar seviyesinde tamamladı. Hal böyle olunca petrol piyasasında yaşanan gerileme motorin ve benzin fiyatına indirim olarak yansıyor. 

    Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak züere benzinin litre fiyatına 22 kuruş indirim bekleniyor.

    Bugün İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.24 TL'den satışa sunulurken, İzmir’de ise ortalama 5.34 TL’den satılıyor.

    Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyorKarabük’ün Eflani ilçesi Ortaklar Göleti yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyle ilginç bir bağ kurdu. Tekin, ıslık çalmasıyla mesire alanına gelen tilkiye yiyecek verip, besliyor.
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