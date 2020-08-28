BİST1.1110.16EURO8.730.39USD7.34-0.22ALTIN460.541.02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika.. Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren benzine indirim geliyor
    ABONE OL
    28.08.2020 - 10:33 | | MİLLİYET.COM.TR

    Son dakika.. Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren benzine indirim geliyor

    Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 15 kuruşluk bir indirimin yapılması bekleniyor.

    Son dakika.. Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren benzine indirim geliyor

    Gelen son dakika haberine göre; Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimden dolayı benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim bekleniyor.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladıBursa’da sokakta top oynayan 3 genci döven adam öfkesini alamayınca bıçakla kovaladı. O anlar kameraya yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sultangazi'de şüpheli ölümde özel kıyafetli inceleme

    Sultangazi'de şüpheli ölümde özel kıyafetli inceleme
    Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

    Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

    Ankara'nın gündeminde neler var?

    Ankara'nın gündeminde neler var?

    İzmir'de korkunç olay! Moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu

    İzmir'de korkunç olay! Moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu

    Sıradaki Haber