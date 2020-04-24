24.04.2020 - 10:40 |
Son dakika: Benzine zam geliyor
Üç gün boyunca arka arkaya gelen indirimler sonrası benzine bu geceden itibaren 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle Türkiye’de akaryakıt fiyatları çok sık değişiyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Önceki gün motorinde pompa fiyatlarına ortalama 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş indirim yapılmıştı.
Profesörü, Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar!Kayseri Erciyes Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kazım Üzüm’ü (65), arayan telefon dolandırıcıları, Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu üyeliğine seçildiğini belirterek verdiği hesap numarasına bağış yapmasını istedi. Olayı araştıran ve dolandırılmak istendiğini öğrenen Üzüm’ün şikayeti üzerine polis dolandırıcıları tespit etmek için çalışma başlattı.