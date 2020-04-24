Son dakika: Benzine zam geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle Türkiye’de akaryakıt fiyatları çok sık değişiyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Önceki gün motorinde pompa fiyatlarına ortalama 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş indirim yapılmıştı.