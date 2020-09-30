BİST1.1230.00EURO9.14-0.33USD7.79-0.34ALTIN471.57-1.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Benzine zam geliyor
    ABONE OL
    30.09.2020 - 09:43 |

    Son dakika... Benzine zam geliyor

    Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 11 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

    Son dakika... Benzine zam geliyor

    Benzinin litre fiyatına  bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere zam geliyor. Buna göre benzin fiyatı 11 kuruş artmış olacak.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Kayınvalidesinin evini yakmaya çalışan damat kameradaSamsun'da A.P., kayınvalidesi M.Y.'nin evini yakmaya çalışırken kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DGS tercihleri ne zaman bitiyor, taban puanları nedir? 2020 DGS tercihleri ne zaman açıklanır?

    DGS tercihleri ne zaman bitiyor, taban puanları nedir? 2020 DGS tercihleri ne zaman açıklanır?

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

    Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

    İstanbul’da mide bulandıran olay! Öz kızına müstehcen videolar izletmiş

    İstanbul’da mide bulandıran olay! Öz kızına müstehcen videolar izletmiş

    Sıradaki Haber