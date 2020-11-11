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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Benzine zam geliyor
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11.11.2020 - 09:08 |

Son dakika: Benzine zam geliyor

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 19 kuruşluk bir artış bekleniyor.

Son dakika: Benzine zam geliyor

Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde 19 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Motorin grubunda ise bir değişiklik beklenmiyor.

Kızı, damadı tarafından vurulan anne: Kızım, bedensel engelli kalabilirKaraman’da, çocuklarını görmek için gittiği evinde boşanma davası süren eşi Hakan Karharman (30) tarafından tüfekle bacağından vurulan Özgen Karharman'ın (22) annesi Özlem Şahin, ''Kızıma sürekli şiddet uyguluyordu ve daha önce 3-4 kez bıçakladı. Kızım boşanma davası açmıştı ve Hakan, anlaşmalı olarak boşanacağını söyledi. Kızım da çocuklarını görmek için eve gittiğinde silahı başına doğrultmuş. Kızım engel olmak isterken sağ bacağından yaralandı. Doktorlar yüzde 80 oranında sakat kalabileceğini söyledi'' dedi.
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