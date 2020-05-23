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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na toplanan destek 2 milyar TL'yi aştı
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    23.05.2020 - 10:39 |

    Son dakika: Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na toplanan destek 2 milyar TL'yi aştı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 30 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” başlıklı milli dayanışma kampanyasında bugüne kadar toplam 2.030.380.771 TL toplandığını açıkladı.

    Son dakika: Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na toplanan destek 2 milyar TL'yi aştı

    Bakan Selçuk, kampanya için vatandaşların toplam 6.405.225 sms attığını kaydetti.

    Salgın sürecinde ekonomik ve sosyal destek paketleriyle vatandaşlara destek olunduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, bu milli dayanışma kampanyasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunulmasının amaçlandığını kaydetti.

    Devlet ve milletin bu zor dönemde el ele vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için örnek dayanışma sergilediğini ifade eden Bakan Selçuk, “Kampanyaya katkıda bulunan, destek veren yüce gönüllü milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu iyilik hareketine kampanya sona erinceye kadar desteğinizin devam etmesi çağrısında bulunuyorum.” dedi.

    Pakistan'daki yolcu uçağının düşme anı kameraya böyle yansıdıPakistan'da yolcu ve mürettebatıyla gündüz saatlerinde düşen uçağın enkazı dünyayı şoka uğrattı, çok sayıda ceset ve yaralı enkazdan çıkarıldı. Lahor-Karaçi seferini yaptığı sırada düşen Pakistan Uluslararası Havayollarına ait uçakta 90 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu bildirildi. Uçakta ünlü bir modelin de olduğu yönünde bilgiler var. Uçağın düştüğü anlar ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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