Son dakika| Beklenen açıklama geldi! Doğa Koleji'nde biriken maaşlar haftaya ödenecek

İTÜ bünyesindeki Doğa Koleji yönetimi çalışanlarına gönderdiği bir iç iletişim mesajında içeride biriken maaşların önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı.

Ayrıca diğer alacaklılara da ödemenin önümüzdeki hafta itibariyle yapılacağı belirtildi.

Doğa Koleji çalışanlarına gönderdiği mesajda düzenli maaş yatırma günlerinin ise her ayın 5'i olarak belirlendiği ifade edildi.