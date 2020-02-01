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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika| Beklenen açıklama geldi! Doğa Koleji'nde biriken maaşlar haftaya ödenecek
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    01.02.2020 - 17:15 |

    Son dakika| Beklenen açıklama geldi! Doğa Koleji'nde biriken maaşlar haftaya ödenecek

    Son dakika haberine göre Doğa Koleji içeride biriken maaşları önümüzdeki hafta ödeyeceğini açıkladı. Bundan sonra maaşların her ayın beşinde yatacağı bildirildi.

    Son dakika| Beklenen açıklama geldi! Doğa Koleji'nde biriken maaşlar haftaya ödenecek

    İTÜ bünyesindeki Doğa Koleji yönetimi çalışanlarına gönderdiği bir iç iletişim mesajında içeride biriken maaşların önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı.

    Ayrıca diğer alacaklılara da ödemenin önümüzdeki hafta itibariyle yapılacağı belirtildi.

    Doğa Koleji çalışanlarına gönderdiği mesajda düzenli maaş yatırma günlerinin ise her ayın 5'i olarak belirlendiği ifade edildi.

    Son dakika| Beklenen açıklama geldi Doğa Kolejinde biriken maaşlar haftaya ödenecek

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