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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Dolarda kritik seviye! Gözler ABD'de...
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07.01.2021 - 08:33 |

Son dakika: Dolarda kritik seviye! Gözler ABD'de...

Piyasaların ABD'deki protesto gösterilerine odaklandığı 7 Ocak 2021 sabahında dolar/TL 7.30 bandında işlem görüyor.

Son dakika: Dolarda kritik seviye! Gözler ABD'de...

ABD'nin Georgia eyaletinde tekrar edilen seçimler küresel piyasalarda riskten kaçışı tetiklerken dolar/TL sert düşerek 7.30'un altını zorluyor.

Spot piyasada 7.28'i gören eden dolar/TL şu dakikalarda 7.30 seviyesinde.

8.99'u test eden euro/TL ise şu dakikalarda 9 liradan işlem görüyor.

Analistler, dolar kurunun 200 günlük hareketli ortalama olan 7.31'i kalıcı olarak kırmasının kurdaki düşüş trendi için önemli olduğuna dikkat çekiyor.

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