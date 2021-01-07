07.01.2021 - 08:33 |
Son dakika: Dolarda kritik seviye! Gözler ABD'de...
Piyasaların ABD'deki protesto gösterilerine odaklandığı 7 Ocak 2021 sabahında dolar/TL 7.30 bandında işlem görüyor.
ABD'nin Georgia eyaletinde tekrar edilen seçimler küresel piyasalarda riskten kaçışı tetiklerken dolar/TL sert düşerek 7.30'un altını zorluyor.
Spot piyasada 7.28'i gören eden dolar/TL şu dakikalarda 7.30 seviyesinde.
8.99'u test eden euro/TL ise şu dakikalarda 9 liradan işlem görüyor.
Analistler, dolar kurunun 200 günlük hareketli ortalama olan 7.31'i kalıcı olarak kırmasının kurdaki düşüş trendi için önemli olduğuna dikkat çekiyor.