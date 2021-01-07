Son dakika: Dolarda kritik seviye! Gözler ABD'de...

ABD'nin Georgia eyaletinde tekrar edilen seçimler küresel piyasalarda riskten kaçışı tetiklerken dolar/TL sert düşerek 7.30'un altını zorluyor.

Spot piyasada 7.28'i gören eden dolar/TL şu dakikalarda 7.30 seviyesinde.

8.99'u test eden euro/TL ise şu dakikalarda 9 liradan işlem görüyor.

Analistler, dolar kurunun 200 günlük hareketli ortalama olan 7.31'i kalıcı olarak kırmasının kurdaki düşüş trendi için önemli olduğuna dikkat çekiyor.

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