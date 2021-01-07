MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Biden'dan çok kritik açıklama: Bu kalkışmadır!
ABONE OL
07.01.2021 - 00:10 | | AA

Son dakika: Biden'dan çok kritik açıklama: Bu kalkışmadır!

Gelen son dakika haberine göre; ABD'de ortalık savaş alanına döndü. ABD’nin başkenti Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı

Son dakika: Biden'dan çok kritik açıklama: Bu kalkışmadır!

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yaptı.

Biden, başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun, Trump destekçilerinin baskını yüzünden kesintiye uğraması üzerine başkent Washington'da başlayan olayların ardından açıklamalarda bulundu.

ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "görülmemiş saldırılara" son verilmesi çağrısında bulunan Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmesi, Anayasa'yı savunması ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." dedi.

"Kalabalığı geri çekilmeye çağırıyorum"

Biden, "Kongredeki kaos, gerçek Amerika'yı yansıtmıyor. Biz bu değiliz. Gördüklerimiz, kendilerini kanunsuzluğa adamış radikal küçük bir grup. Bu muhalefet değil kargaşa, kaos isyan sınırında. Bu bir kalkışmadır. Bu duruma şu an itibarıyla son verilmeli. Bu kalabalığı geri çekilmeye ve demokrasinin işlemesine izin vermeye çağırıyorum." diye konuştu.

Kongreyi basmanın, camları kırmanın, ofisleri işgal etmenin ve seçilmiş yetkililerin güvenliğini tehdit etmenin protesto değil ayaklanma olduğunu vurgulayan Biden, "Dünya bizi izliyor. Birçok Amerikalı gibi, çok uzun süredir umut ışığı olan demokrasimizin, ulusumuzun böylesine karanlık bir ana şahit olmasının şokunu ve üzüntüsünü yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kongre'nin basılmasından sonra Trump'tan flaş karar
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
ABD'de ortalık savaş alanına döndü! Kongre'yi bastılar, silahlar çekildi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
NATO'dan ABD'deki olaylara ilişkin açıklama: Görüntüler şoke edici
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz
Trump'tan flaş açıklama: Eve gitmelisinizABD'de çıkan olayların ardından Trump destekçilerine evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.Trump'ın açıklamaları şöyle:Lütfen eve gidin, sizi seviyoruz çok özelsiniz. Barışçıl bir şekilde evlerinize dönün.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! ABD'de darbe mi oluyor? ABD darbe girişimi oldu mu, Amerika'da neler oluyor?

Son dakika! ABD'de darbe mi oluyor? ABD darbe girişimi oldu mu, Amerika'da neler oluyor?

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Mike Pence kimdir? Mike Pence kaç yaşında, görevi nedir? Mike Pence biyografisi

Mike Pence kimdir? Mike Pence kaç yaşında, görevi nedir? Mike Pence biyografisi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet