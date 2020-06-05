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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Ehliyetlerle ilgili önemli karar! Resmen açıklandı
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    05.06.2020 - 08:05 |

    Son dakika: Ehliyetlerle ilgili önemli karar! Resmen açıklandı

    Yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı kişilerin Türkiye'de yabancı ülke sürücü belgeleriyle araç kullanmalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

    Son dakika: Ehliyetlerle ilgili önemli karar! Resmen açıklandı

    Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurt dışında yaşayan ve yabancı sürücü belgesine sahip olan kişilerin Türkiye'de araç kullanma şartları değişti.

    Buna göre Türk vatandaşı olup yabancı ülke ehliyete sahip olanlar Türkiye'ye girdikleri andan itibaren 2 yıl araç kullanabilecekler. 6 aydan fazla Türkiye'de bulunanlar ise araç kullanırken dış temsilcilikler ya da noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümeli sürücü belgesini yanında bulunduracak. İki yılın bitmesi ile birlikte araç kullanmaya devam etmek için Türk ehliyeti ile ehliyetini değiştirmesi gerekecek.

    Yabancı ülke vatandaşları ise mevcut ehliyetleri ile Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra sadece 6 ay araç kullanabilecek. 6 ayın sonunda yabancı sürücü belgelerini Türkiye'nin sürücü belgesi ile değiştirmek zorunda kalacaklar.

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