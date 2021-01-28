Son dakika: Fahiş gıda fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Gözler 20.00'ye çevrildi

Türkiye son günlerde gıda fiyatlarına yapılan fahiş zammı konuşuyor. Gıda Komitesi'nin bu ay yapacağı rutin toplantıda gıdada yaşanan fiyat gelişmeleri değerlendirilecek.

Komite son durumu görüşmek üzere bir araya gelecek. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ev sahipliği yapacak.

Toplantıya Elvan'ın yanı sıra, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katılacak.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı 81 ilde market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirirken, son bir haftada 1674 işletme bazında, 22 bin 535 ürün incelendi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun dün gerçekleştirilen toplantısında, 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti.