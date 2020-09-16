16.09.2020 - 21:05 |
Son dakika.. Fed faiz kararını açıkladı
Gelen son dakika haberine göre;ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilerle birlikte illerdeki son durumu aktardı.Sağlık Bakanı Koca, corona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, verilerle birlikte illerdeki son durumu aktardı.Bakan Koca: "(Kovid-19) İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum"