BİST97.845-0.56EURO7.720.47USD7.110.30ALTIN389.59-0.83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberi: 240 milyar euroluk kredi paketinde uzlaşıldı
    ABONE OL
    08.05.2020 - 21:29 | | AA

    Son dakika haberi: 240 milyar euroluk kredi paketinde uzlaşıldı

    Euro kullanan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni tip corona virüsün (covid-19) etkilerine karşı 240 milyar euroluk kredi paketinde anlaştı.

    Son dakika haberi: 240 milyar euroluk kredi paketinde uzlaşıldı

     

    Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, Avro Bölgesi ülkelerinin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

    Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ile üye ülkelere sağlık alanında kullanılmak üzere, 240 milyar avroluk kredi verilmesini içeren pakette uzlaşıldığını belirten Centeno, salgınla mücadele eden ülkelerin 2022 yılı sonuna kadar uygun maliyetli krediye erişebileceklerini ifade etti.

    Centeno, Avro Bölgesi üyesi ülkelerin söz konusu kredileri sadece sağlık sektörü ve Kovid-19 tedavisi gibi alanlarda kullanabileceklerini, talepte bulunan ülkelerin 2019 yılındaki gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2'si kadar uygun maliyetli borçlanabileceklerini anlattı.

    Kredilerin ortalama vadesinin 10 yıl olacağını aktaran Centeno, salgının ortaya koyduğu istisnai durum nedeniyle söz konusu kredi kullanımına koşul getirmeyeceklerini söyledi.

    Centeno, mekanizmanın haziran başında faaliyete geçmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şüphe üzerine durdurulan kamyondan çıktı! Karton bardakların arasına saklamışlar

    Şüphe üzerine durdurulan kamyondan çıktı! Karton bardakların arasına saklamışlar

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    Kuveyt'ten getirilen 280 Türk işçi Tokat'ta yurtlara yerleştirildi

    Kuveyt'ten getirilen 280 Türk işçi Tokat'ta yurtlara yerleştirildi

    Sıradaki Haber