03.04.2020 - 18:15 | | AA
Son dakika haberi... Bakan Selçuk açıkladı: Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağış 900 milyon lirayı aştı
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını bildirdi. Bakan Selçuk, Kısa çalışma ödeneğine dair "70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe." ifadelerini kullandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de evden yapılacağını bildirdi.