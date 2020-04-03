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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberi... Bakan Selçuk açıkladı: Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağış 900 milyon lirayı aştı
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    03.04.2020 - 18:15 | | AA

    Son dakika haberi... Bakan Selçuk açıkladı: Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağış 900 milyon lirayı aştı

    Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını bildirdi. Bakan Selçuk, Kısa çalışma ödeneğine dair "70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe." ifadelerini kullandı.

    Son dakika haberi... Bakan Selçuk açıkladı: Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağış 900 milyon lirayı aştı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de evden yapılacağını bildirdi.

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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