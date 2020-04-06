06.04.2020 - 18:20 |
Son dakika haberi... Milyonları ilgilendiriyor! Bayram ikramiyelerinin ödemesi bugün başlıyor
Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödemeleri bugün başlıyor. SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;
17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,
20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,
23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,
25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,
4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da yatacak.