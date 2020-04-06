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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberi... Milyonları ilgilendiriyor! Bayram ikramiyelerinin ödemesi bugün başlıyor
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    06.04.2020 - 18:20 |

    Son dakika haberi... Milyonları ilgilendiriyor! Bayram ikramiyelerinin ödemesi bugün başlıyor

    Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödemeleri bugün başlıyor. SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.

    Son dakika haberi... Milyonları ilgilendiriyor! Bayram ikramiyelerinin ödemesi bugün başlıyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:


    Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

     17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,
     20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,
     23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,
     25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,

    4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da yatacak.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındıAjanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.
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