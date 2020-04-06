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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberi... Milyonları ilgilendiriyor! Bayram ikramiyelerinin ödemesi yarın başlıyor
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    06.04.2020 - 18:20 |

    Son dakika haberi... Milyonları ilgilendiriyor! Bayram ikramiyelerinin ödemesi yarın başlıyor

    Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödemeleri yarın başlıyor. SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.

    Son dakika haberi... Milyonları ilgilendiriyor! Bayram ikramiyelerinin ödemesi yarın başlıyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:


    Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

     17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,
     20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,
     23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,
     25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,

    4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da yatacak.

    TBMM Başkanı Şentop'tan tüm Türkiye'ye 23 Nisan çağrısıTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100'üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100'üncü yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım" dedi.
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