Son dakika haberi... Milyonları ilgilendiriyor! Bayram ikramiyelerinin ödemesi yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:



Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da yatacak.