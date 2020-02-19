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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! Hakan Atilla duyurdu! Borsa halka arz ediliyor
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    19.02.2020 - 10:35 |

    Son dakika! Hakan Atilla duyurdu! Borsa halka arz ediliyor

    Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, "Borsanın halka arzı için yıl sonuna doğru hazır oluruz. Borsadan 2 sıfır atacağız." açıklamasında bulundu.

    Son dakika! Hakan Atilla duyurdu! Borsa halka arz ediliyor

    Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    Vadeli piyasa spot piyasayla işlem hacminde yarışıyor

    Pay piyasasında son dönemde yerliliğin ağırlığı var

    İşlem hacimlerimiz geçen seneye göre ikiye katlandı

    Gelir yaratma potansiyeli olarak halka arzda cazip noktaya geliyor

    Yatırım fonlarında 3 milyon yatırımcı var

    Yeni enstrümanlar gündemde

    Borsadan 2 sıfır atacağız

      Şoka sokan kaza... Arka camdan içeriye girdiDiyarbakır’da hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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