19.02.2020 - 10:35 |
Son dakika! Hakan Atilla duyurdu! Borsa halka arz ediliyor
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, "Borsanın halka arzı için yıl sonuna doğru hazır oluruz. Borsadan 2 sıfır atacağız." açıklamasında bulundu.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Vadeli piyasa spot piyasayla işlem hacminde yarışıyor
Pay piyasasında son dönemde yerliliğin ağırlığı var
İşlem hacimlerimiz geçen seneye göre ikiye katlandı
Gelir yaratma potansiyeli olarak halka arzda cazip noktaya geliyor
Yatırım fonlarında 3 milyon yatırımcı var
Yeni enstrümanlar gündemde
Borsadan 2 sıfır atacağız
Şoka sokan kaza... Arka camdan içeriye girdiDiyarbakır’da hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.