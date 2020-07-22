Son dakika! İşletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de temeli atılan ve 315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın "en büyük" yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi olacağını belirterek burada 500 kişiye istihdam imkanı sağlanacağını bildirdi.

Bakan Varank, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bile yoluna durmaksızın devam eden reel sektör için heyecanlı bir güne daha şahitlik ettiklerini söyledi.

Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın "en büyük" yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temellerini atmak için bir arada olduklarını belirten Varank, "315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak bu kampüs, 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkanları oluşturacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Bakanlığa geldiğimiz ilk günden itibaren milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonunu ortaya koyduk. Attığımız her adımda bu vizyonu daha ileriye taşıyacak yeni politikalar geliştirmenin derdindeyiz. Yerlileşmeyi teşvik eden, firmalarımızı yeniliğe yönlendiren bir yaklaşımı reel sektöre hakim kılmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Varank, son iki yıllık dönemde, sanayinin farklı sektörlerinde birçok ilki ekonomiye kazandırdıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"En yakın örneğimiz; biliyorsunuz bu hafta sonu Türkiye'nin otomobilinin fabrikasının temellerini attık. Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz. TOGG'la birlikte sektörde yeniliği ve geleceği bugünden şekillendirme iddiamızı ortaya koyduk. Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemini hayata geçirerek ülkemiz tedarik sanayinin de dönüşmesine katkı sağlayacağız. Avrupa'nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli 2022'nin son çeyreğinde ülkemizden yola çıkacak. Son birkaç gündür dış basını belki takip etmişsinizdir. Temel atma gününden çekilen fotoğraflar, günün fotoğrafı olarak servis ediliyor. Bu iş gerçekten bir otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona, ülkemizi akıllı bir geleceğe hazırlama misyonuna sahip."

'YENİLİKÇİ İŞLERE KAPI ARALANACAK'



Bugün de bir başka ilki gerçekleştirdiklerine işaret eden Varank, kimya sektörüne yeni bir soluk geldiğini kaydetti. Varank, bugüne kadar ithal edilen poliüretan reaktif hotmelt yapıştırıcı ürünler ve farklı türevlerinin, ilk defa Türkiye'de üretilmeye başlanacağını vurgulayarak "Böylece ambalaj, otomotiv, mobilya, inşaat, savunma ve havacılık sanayinsinin önemli bir girdisi yurt içinden temin edilmiş olacak. Orta vadede 120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek. Yurt içi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra elbette ihracat potansiyeli de değerlendirilecek. Bu fabrika, seri üretime geçtiğinde ülkemizin en modern üretim tesislerinden birisi olacak." ifadelerini kullandı.



Dijital dönüşüm uygulamalarıyla verimlilik artarken Ar-Ge merkeziyle yenilikçi işlere kapı aralanacağını dile getiren Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kurulacak uygulama merkeziyle de ürünlerin testleri gerçekleştirilecek. Beta Kimya'nın bugünlere gelmesinde Bakanlığımız destekleri önemli bir rol oynadı. Yatırım, Ar-Ge, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerimiz farklı dönemlerde Beta Kimya'ya katkı sağladı. Yüksek katma değerli üretimde, kimya sektörü ayrıcalıklı bir yere sahip. Bu sektör sayesinde petrol, doğal gaz, mineral ve metaller gibi ham maddeleri 70 binin üzerinde farklı ürüne dönüştürebiliyorsunuz. Plastikten kozmetiğe, ilaçtan boyaya, hijyenden tekstile, aslında tüm sektörleri kesen ve sanayinin gelişiminde kilit öneme sahip bir sektörden bahsediyoruz. Sektörde sağladığınız bir ilerleme ya da geliştirdiğiniz bir ürün, diğer sanayi kolları üzerinde doğrudan pozitif etkiler oluşturabiliyor. Ancak maalesef biz bu sektörde dış ticaret açığı veriyoruz. Sadece geçen sene 22 milyar dolarlık açık verdik. Biz de buradan hareketle sektörün gelişimini destekleyecek politikalara hız kazandırıyoruz."



Bakan Varank, kimya alanındaki yatırımları bölgesel, öncelikli, stratejik ve proje bazlı teşvikler kapsamında desteklediklerini anlatarak, içinde bulunulan bu bölgenin, ülkenin kimya odaklı tek ihtisas organize sanayi bölgesi olduğunu söyledi. Ayrıca, sektör özelinde 3 devasa endüstri bölgesi ilan ettiklerini belirten Varank, "Ceyhan Petrokimya, SOCAR ve Toros özel endüstri bölgeleri tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ülkemiz sanayisinde yeni bir çağın kapısı açılacak. Kısaca bu bölgelerdeki çalışmalar ne alemde, ona değinmek istiyorum. Ceyhan'da yılın ikinci yarısında özel sektör yatırımlarının başlayacağını öngörüyoruz. Bölgenin toplamda 8,5 milyar dolarlık yatırım çekerek, yılda 1 milyar dolarlık ekonomik katkı üretmesini bekliyoruz. Ülkemizin ilk özel endüstrisi bölgesi olan SOCAR Özel Endüstri Bölgesini 2018'de ilan ettik. Petkim ve STAR rafinerilerinin entegre üretim tesislerinin olduğu bölgede, dört binin üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor. PETKİM geçen sene 622 milyon dolarlık ihracata imza atarak ülkemizin en büyük ihracatçı şirketlerinden biri oldu. STAR Rafinerisi, cari açığın azalmasına her sene 1 milyar doların üstünde katkı sunuyor. TOROS Özel Endüstri Bölgesini de bu sene ilan ettik. Bölgede yıllık 500 bin ton kapasiteli poli-propilen tesisi kurulacak. Tesisin 2024 yılında üretime geçmesiyle cari açıkta yıllık 550 milyon dolarlık azalma bekliyoruz." diye konuştu.

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temel atma töreninde konuşan Varank, bu dönemde uygulamaya koydukları bir başka vizyoner politikanın da "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" olduğunu söyledi.

Bakan Varank, geçen sene başlattıkları programla hem yurt içi kabiliyetleri geliştirecek hem de küresel pazarlarda rekabet gücünü artıracak şekilde kritik sektörlerde yerlileşmeyi ve katma değerli üretimi hedeflediklerini anlatarak, "İlk çağrıya makine sektöründe çıktık. Katma değeri yüksek 22 proje belirledik, bu projeler için 2,1 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor. Yılın ikinci yarısındaysa içinde kimya sektörünün de bulunduğu diğer öncelikli alanlarda yeni çağrılara çıkacağız." şeklinde konuştu.

Varank, bu programın en önemli özelliğinin alıcı ve satıcıyı aynı anda destekleyip, ölçek ekonomisine imkan sağlaması olduğunu belirterek, bunun gibi farklı destek mekanizmalarıyla Türkiye'yi kimya sektöründe daha üst basamaklara taşıyacaklarını, bugün temeli atılan fabrikanın da hiç kuşkusuz sektöre yeni ve farklı bir soluk getireceğini kaydetti.

"AKILLI DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN HAYATIN HER ALANINA DAHA YOĞUN NÜFUZ ETMESİNE ŞAHİT OLACAĞIZ"

Salgının belki de tek artısının, dijitalleşmeye ne kadar çabuk uyum sağlanabildiğini farketmeleri olduğuna işaret eden Varank, yeni dönemde akıllı dijital teknolojilerin hayatın her alanına daha yoğun nüfuz etmesine şahit olacaklarını belirtti.

Varank, imalat sanayisinin de bundan bağımsız olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dijital teknolojileri en iyi şekilde kullanan firmalar, rakiplerinin önüne geçmeye başlayacak. Biz de buradan hareketle KOBİ'lerimizin dijital kabiliyetlerini geliştirmek üzere geçen sene KOSGEB aracılığıyla 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' çağrısına çıktık. Programa, beklentilerimizin çok üzerinde bir talep geldi. Çağrı kapsamında 258 KOBİ'ye 72 milyon lira dijitalleşme desteği sağladık. KOBİ'lerimiz bu destekle başladıkları projelerine devam ediyor. Pandemiyle birlikte bu vizyoner çağrımız, çok daha anlamlı bir hale geldi."

Yeni dönemde de dijitalleşme alanında KOBİ'leri teşvik etmek üzere bir müjde vermek istediklerini dile getiren Varank, "Bugün KOSGEB KOBİGEL kapsamında 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' desteklerinin yeni çağrısına çıkıyoruz. Burada amacımız hem teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin envanterini genişletmek hem de bu teknolojileri kullanan firmalarımızın sayısını artırmak. Büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri, artırılmış gerçeklik gibi alanlarda işletmelerimize 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Çağrımız 17 Eylül'e kadar açık." ifadelerini kullandı.

KOBİ'lerin, bir nevi yarışma usulü olan bu çağrıya e-Devlet üzerinden başvurabileceği bilgisini veren Varank, çağrı sonuçlarını, kasım ayı sonunda açıklamayı planladıklarını söyledi.

"EKONOMİK GÖSTERGELERDE GÜÇLÜ BİR CANLANMA VAR"

Bakan Varank, tüm dünyayı derinden etkileyen ve ülkeler arası gelişmişlik farklılıklarının anlamsızlaştığı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Zamanlı ve esnek politika yaklaşımımız sayesinde bu zorlu süreçte ülkemizin pozitif yönde ayrışmasını mümkün kıldık. Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı. Takip ediyorsunuzdur, ekonomik göstergelerde güçlü bir canlanma var. Zorlu geçen nisan ayının ardından mayıs-temmuz döneminde piyasalardan güzel haberler geldi. Mayıs ayında sanayi üretimi, nisana göre yüzde 17,4 arttı. Sadece haziran ayında 1421 yeni sanayi işletmesi kuruldu. Bakınız bu sayı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91'lik bir artışa karşılık geliyor. Yılın ilk yarısında OSB'lerimizde 606 üretim tesisi faaliyete geçti. Gıda, kimya, mobilya ve makine imalatı gibi alanlarda yeni oyuncular reel sektöre girdi.

Yatırım cephesinde de gelişmeler çok olumlu. Şunu unutmamamız gerekiyor; bugünün yatırımı, yarının üretimi, istihdamı ve ihracatı olacak. Yılın ilk yarısında özel sektörün 84 milyar liralık sabit yatırımı için teşvik belgesi verdik. Haziranda 859 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek teşvik tarihimizdeki aylık belge rekorunu kırdık. Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak."

Reel sektörün şu anda gayet canlı ve dinamik olduğunu vurgulayan Varank, "Temmuz ayına ilişkin çok sevindirici bir gelişmeyi de ilk kez buradan paylaşmak istiyorum; temmuzun ilk iki haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini geride bırakmanın yanında martın aynı dönemini de geçmiş durumda. Yani salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüketimi daha fazla. Ümit ediyorum ki bu canlanmayı, yılın geri kalanında da görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, protokol üyeleriyle Beta Kimya firması tarafından kurulacak tesisin temeline ilk harcı attı.