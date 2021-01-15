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15.01.2021 - 10:12 |

Son dakika: İstanbulkart'ta yeni dönem! Bu sabah başladı...

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarındaki HES kodu zorunluluğu bu sabah başladı. İstanbulkartları ile HES kodunu eşleştirmeyenler, toplu ulaşımdan bugün itibariyle faydalanamıyor.

Son dakika: İstanbulkart'ta yeni dönem! Bu sabah başladı...

İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar bugünden itibaren toplu taşımada kullanılamayacak.

Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak. Anonim İstanbulkart’ları kişiselleştirilecek.

İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bugüne kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak.

HES KODU İLE İSTANBULKART EŞLEMESİ NASIL YAPILIR?

Eşleştirme işlemi "istanbulkart.istanbul" sitesinden yapılabiliyor. Bu işlem için öncelikle bir HES kodunuzun bulunması gerekiyor.

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.

Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

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