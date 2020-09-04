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Resmi Gazete'de yer alan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±na gÃ¶re; 4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanunu uyarÄ±ncaÂ iÅŸverenin 3 aylÄ±k sÃ¼re ile Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ±, 17 EylÃ¼l 2020'den itibaren 2 ayÂ daha uzatÄ±ldÄ±.Â

17 AÄžUSTOS'TA 1 AY UZATILMIÅžTI

Ä°ÅŸ Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geÃ§ici madde ile iÅŸ veya hizmet sÃ¶zleÅŸmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarÄ±na uymayan haller, iÅŸ veya hizmet sÃ¶zleÅŸmelerinde sÃ¼renin sona ermesi, iÅŸ yerinin faaliyetinin sona ermesi, iÅŸin sona ermesi halleri dÄ±ÅŸÄ±nda,Â 3Â ay sÃ¼reyle iÅŸveren tarafÄ±ndan feshedilemesi yasaklandÄ±. Ä°ÅŸverene, Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 3 aylÄ±ÄŸÄ±na Ã¼cretsiz izne ayÄ±rma imkanÄ± veren geÃ§ici maddede, CumhurbaÅŸkanÄ±na da bu sÃ¼releri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasÄ±nda en az Ã¼Ã§er aylÄ±k sÃ¼relerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarÄ±nca, 17 Nisan'da uygulanmaya baÅŸlayan iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ±, 17 AÄŸustos'tan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 1 aylÄ±ÄŸÄ±na uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.