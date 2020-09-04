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    04.09.2020 - 05:50 | | DHA

    Son dakika... Ä°ÅŸten çÄ±karma yasaÄŸÄ± 2 ay daha uzatÄ±ldÄ±

    Gelen son dakika haberine gÃ¶re; KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n ekonomik etkilerini azaltmak iÃ§in getirilen 3 aylÄ±k iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ± ile 2 ay daha uzatÄ±ldÄ±

    Son dakika... Ä°ÅŸten çÄ±karma yasaÄŸÄ± 2 ay daha uzatÄ±ldÄ±

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    Resmi Gazete'de yer alan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±na gÃ¶re; 4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanunu uyarÄ±ncaÂ iÅŸverenin 3 aylÄ±k sÃ¼re ile Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ±, 17 EylÃ¼l 2020'den itibaren 2 ayÂ daha uzatÄ±ldÄ±.Â 

    17 AÄžUSTOS'TA 1 AY UZATILMIÅžTI

    Ä°ÅŸ Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geÃ§ici madde ile iÅŸ veya hizmet sÃ¶zleÅŸmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarÄ±na uymayan haller, iÅŸ veya hizmet sÃ¶zleÅŸmelerinde sÃ¼renin sona ermesi, iÅŸ yerinin faaliyetinin sona ermesi, iÅŸin sona ermesi halleri dÄ±ÅŸÄ±nda,Â 3Â ay sÃ¼reyle iÅŸveren tarafÄ±ndan feshedilemesi yasaklandÄ±. Ä°ÅŸverene, Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 3 aylÄ±ÄŸÄ±na Ã¼cretsiz izne ayÄ±rma imkanÄ± veren geÃ§ici maddede, CumhurbaÅŸkanÄ±na da bu sÃ¼releri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasÄ±nda en az Ã¼Ã§er aylÄ±k sÃ¼relerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarÄ±nca, 17 Nisan'da uygulanmaya baÅŸlayan iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ±, 17 AÄŸustos'tan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 1 aylÄ±ÄŸÄ±na uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

    Ä°zmir'de sosyal mesafe unutulduYurt genelinde gorona virüs vakalarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirlenen Ä°zmir'de vatandaÅŸlar, tüm uyarÄ±lara raÄŸmen önlemleri hiçe sayarak, Alsancak Kordon'da vakit geçirdi. VatandaÅŸlarÄ±n çoÄŸunluÄŸunun maske takmadÄ±ÄŸÄ± ve sosyal mesafe kuralÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± görüldü.
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